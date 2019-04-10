Galatasaray ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan ve Roma’nın transfer listesinde olduğu iddia edilen Muslera için Serie A yolu kapandı.

ROMA CRAGNO VE TRAPP'I GÜNDEMİNE ALDI

Son haftalarda hatalı goller yiyen ve performans olarak büyük bir düşüş yaşayan Robin Olsen’e teşekkür etmeye hazırlanan Roma, Cagliari’nin kalecisi Alessio Cragno ve Kevin Trapp’ı gündemine alırken, İtalyan devinin Cragno’ya daha yakın olduğu belirtildi.

TRAPP İÇİN FENERBAHÇE İDDİALARI DA VARDI

2014 yılında Brescia’dan 1,6 milyon euro’ya alınan ve 5 yılda fiyatını 15 milyon euro’ya kadar yükselten 24 yaşındaki eldiven Roma’ya imza atmaya hazırlanırken, başkent ekibinin İtalyan kaleciyle anlaşamaması halinde E.Frankfurt forması giyen Kevin Trapp’a gideceği öğrenildi. Adı sık sık Fenerbahçe’yle de anılan Trapp, BundesLiga’da 35 maçta forma giydi. (Akşam)