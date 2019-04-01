Sezon başında Alisson'un yerine Robin Olsen'i transfer eden Roma'nın İsveçli kaleciyi satışa çıkardığı, adaylar arasında birinci sıraya Muslera'yı yazdığı iddia edilmişti.

İtalyan basını şimdi de Roma'nın Muslera için Galatasaray'a teklif edeceği rakamın 8 milyon Euro olduğunu yazdı. Ancak Galatasaray'a şu anada kadar ulaşmış resmi bir teklifin olmadığı da gelen haberler arasında.

Muslera, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 575 bin Euro garanti para alıyor. Bonuslarla birlikte bu rakam 4 milyon Euro'yu buluyor. Roma'nın Muslera'nın kazandığı ücreti de karşılaması gerektiği ifade ediliyor.