8. sezonunu geride bıraktığı Galatasaray’da artık sembol isimler arasında yer alan Uruguaylı file bekçisi, ligin ilk 33 maçında da ilk 11’de de yer aldı.

Fernando Muslera, şampiyonluğun garantilenmesi nedeniyle sadece son maçta 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı ve formasını İsmail Çipe’ye vermişti.

Muslera, 2 bin 970 dakika süre bulurken, onu 2 bin 519 dakikayla Onyekuru, 2 bin 489 dakikayla Mariano takip etti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla en fazla gol sevinci yaşayan isim Onyekuru oldu. Everton’dan kiralanan Onyekuru, ligde 14 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların en hırçını ise Younes Belhanda oldu. Faslı oyuncu 1 kez kırmızı kartla atılırken, 8 sarı kart gördü.

(Milliyet)