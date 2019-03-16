Muslera'dan transfer açıklaması!

Adı bir kez daha Avrupa devleriyle anılan Muslera, transfer dedikodularına son noktayı koydu. Uruguaylo file bekçisi, ''Kimin benimle ilgilendiğini önemsemiyorum. Şu an tek düşündüğüm şampiyonluk'' dedi.

16 Mart 2019, Cumartesi 06:27
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Muslera'dan transfer açıklaması!

Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, transfer iddialarına son noktayı koydu. Son haftalarda yükselen performansının ardından adı bir kez daha Avrupa devleriyle anılmaya başlayan, hatta PSG’nin sezon sonunda 20 milyon Euro’luk teklif yapacağı öne sürülen 32 yaşındaki file bekçisi, “Kimin benimle ilgilendiğini önemsemiyorum. Şu an tek düşündüğüm şampiyonluk. Tamamen işime konsantre olmak istiyorum” ifadesini kullandı. Teknik patron Fatih Terim ve kaleci antrenörü Taffarel’in yakından ilgilendiği Muslera’nın, kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray’a 2011 yılında transfer olan Uruguaylı kaleci, Sarı-Kırmızılı kulübün tarihinde en fazla forma giyen yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

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