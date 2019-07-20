Bursaspor’dan transfer edilen kaleci Okan Kocuk’u, Galatasaray’da uzun yıllar forma giyen Kerem İnan’a sorduk. İşte yorumu: “Galatasaray’ın uzun süredir Muslera’nın arkasında güvenilir bir kaleciye ihtiyacı vardı. Geçen sezon bu konumda bulunan İsmail, zaman zaman şans bulsa da yeterince güven vermedi. Bu yüzden de iyi bir ikinci kaleci şart oldu. Birçok ismin adı geçti, Okan Kocuk’ta karar kılındı. Bence de akıllıca bir hamle.”

‘Sezgileri çok iyi’

“Bursaspor altyapısının önemli ürünlerinden biri olarak İstanbulspor’da bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. İyi bir performans gösterdi. Bu performansı da onu doğal olarak Bursaspor’a taşıdı. Çizgide iyi bir kaleci, sezgileri oldukça kuvvetli. Refleksleri de aynı şekilde. Gelişime açık ve soğukkanlı. Yani büyük takımda kazanacağı tecrübeyle çok daha iyi bir konuma gelebilir.”

‘Taffarel’le çalışırsa...’

“Elbette eksikleri de var. Malesef Türk kalecilerinin genel sorunlarından bir tanesi olan yan top zaafiyeti Okan Kocuk’ta da mevcut. Galatasaray’da bu eksiğini kapattığı takdirde Muslera’nın arkasında çok güven veren bir kaleci olur. Hatta daha da ileri gidersek Muslera’dan sonra uzun yıllar kaleyi koruyabilir. Tabii Taffarel faktörü de önemli. Onunla çalıştığı takdirde bu eksiklerini çok daha çabuk kapatacaktır. Son dönemde ayrılacağına dair iddialar duyuyoruz. Bu konu Okan’ın performansı kadar Muslera için de büyük önem taşıyor.”