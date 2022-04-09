Galatasaray 'ın 35 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe deplasmanı öncesi derbinin önemine dair açıklamalar yaptı. Beinsports'a konuşan Uruguaylı eldiven, "Derbi, ayrı ve özel bir maç. Ligdeki pozisyonların hiçbir önemi yok. Her zaman bu maçlar inanılmaz önemli oluyor. Klasik bir hâl aldı. Ligdeki durumları önemli değil. Ruhen de kendimizi daha iyi hissetmemiz adına çok önemli. Kazanmak için çıkacağız. Derbiler için özel hazırlık yapmıyorum. Her zamanki antrenmanları yapıyorum fakat gerçekten özel bir maç. İnsanlar çok tutkulu, sahada da hissediliyor. Fakat tutkuya kendimizi kaptırırsak o zaman hata yapmaya meyilli oluyoruz. Sakin bir şekilde çıkmalıyız. Benim çok hoşuma gidiyor derbiler" dedi.









'İdmanda mutlu oluyoruz'

İspanyol teknik adam Torrent'i de anlatan Muslera, "Torrent, büyük bir hoca. Çok büyük kulüplerde çalışmış. Antrenmanlarından mutlu oluyoruz, takımın gelişmesini sağlıyor. Bu bir süreç, yeni geldiğinde değişiklikler yapması zaman alıyor. Adım adım ilerleyen bir süreç. Ekibini ve kendisini çok seviyoruz. Güzel bir ortam yaratılıyor. Umuyoruz ki birlikte güzel şampiyonluklar kazanacağız" ifadelerini kullandı.

'Pena büyük bir kaleci'

Tecrübeli kaleci, genç meslektaşı Pena'dan da övgüyle bahsederken, "Pena, büyük bir kaleci, büyük bir insan. Barcelona'dan geldi, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Çok saygı duyduğum ve sevdiğim bir insan. Kariyerinde başarılar diliyorum her zaman" yorumunu yaptı. Kendisi için tribünde olmanın, sahada olmaktan daha zor olduğunu kaydeden Muslera, taraftara da mesaj göndererek, "Birincisi sezon kötü geçse de bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman destek oldular. İkincisi onlar bizim 12. oyuncumuz. Galatasaray için 12 oyuncu hiçbir zaman birbirini yalnız bırakmaz, destekler. Bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük şeref" diye konuştu.