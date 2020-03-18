Muslera'dan sert tepki!

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi kararını beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından tepkili bir paylaşımda bulundu.

18 Mart 2020, Çarşamba 21:30 Son Güncelleme:
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Muslera'dan sert tepki!

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi kararını beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından tepkili bir paylaşımda bulundu.

Muslera, "Gerçekten üzgünüm" başlığını yazarken altına "Biz de rakiplerimizi böyle mi savunacağız?" yazarak toplantıda 1 metre fark ile oturan devlet erkanına atıfta bulundu.

İşte Uruguaylı kalecini paylaşımı

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