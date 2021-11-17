Bolivya, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Eleme maçında Uruguay'ı konuk etti. Maç Bolivya'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın golleri Bolivya adına 30' 79' Arce, 45' Moreno'dan geldi.

Moreno'nun 62. dakikada penaltı kaçırdığı mücadelede Bolivyalı Carmelo Arnez ise 75. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Turnuva tehlikeye girdi

Bu sonucun ardından Bolivya puanını 15'e çıkarırken Uruguay 16 puanda kalarak 7. sırada yer aldı. 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde geriye 3 maç kaldı. Uruguay geride kalan 3 maçta sırasıyla Venezuela, Peru ve Şili ile karşılaşacak. Uruguay bu maçlardan istediği sonuçları alamazsa 2022 Katar'da yer alamayacak.

MUSLERA'NIN PERFORMANSI MAÇA DAMGA VURDU

Bolivya-Uruguay maçına ise Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı inanılmaz hata damga vurdu. Muslera, Bolivya'nın 30. dakikada Juan Arce ile bulduğu gole ceza sahasına yapılan orta-şut karışımı vuruşa müdahele etmeye çalıştı fakat top ağlara gitti. Bolivya bu golle 1-0 öne geçti.

ARJANTİN'DEN SONRA BOLİVYA

Uruguay'ın Arjantin'le oynadığı karşılaşmada da yaptığı büyük hatayla gündeme gelen Fernando Muslera, Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde konuk olduğu Bolivya maçında Fernando Muslera'nın yediği gol yine gündem oldu.

MUSLERA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bolivya'da Moises Villarroel'in sol kanattan kestiği ortaya kimse dokunmazken Fernando Muslera üzerine doğru gelen topu kontrol edemedi ve direğe de çarpan top ağlara gitti. Uruguaylı futbolseverler bu gol sonrası sosyal medyada Muslera'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

'HATASI MAÇI ALT-ÜST ETTİ'

İspanyol AS Gazetesi, Uruguay'ın Bolivya karşısında uğradığı hezimeti "Bolivya rüyada; Uruguay, Katar'a gidişini oldukça zora soktu" başlığını kullandı. Haberin detayında Fernando Muslera'nın yaptığı hataya vurgu yapılırken "Bolivya-Uruguay maçında skoru alt üst eden şey Muslera'nın hatasıydı. Muslera son zamanlarda çok kötü performanslar sergiledi ve Uruguay bunu bedelini ödedi." ifadeleri kullanıldı.

'ANLAŞILMAZ HATALARINDAN BİRİNİ YAPTI'

İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi de Muslera'nın yaptığı kritik hataya vurgu yaptı. Gazete "Muslera zaman zaman yaptığı anlaşılmaz hatalardan birini yaptı." sözlerini kullandı.

'İKİ GOLDE DE HATASI VARDI'

Mundo Deportvio, Muslera'nın sadece ilk golde değil ikinci golde de hatası olduğunu vurguladı. Haberde "Bolivya, Muslera'nın ilk goldeki bariz hatasıyla öne geçti. Muslera ikinci golde direnç gösteremedi." sözleri yer aldı.

'OLAĞANDIŞI HATA'

Radioagricultura sitesi "İnanılmaz! Muslera'dan olağandışı hata" başlığını kullandı. Haberde ise şu ifadeler kullanıldı; "Bolivya ve Uruguay, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştı. Bolivya'nın galibiyetinde Muslera'nın hatası başrol oynadı."