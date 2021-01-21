Adını Galatasaray efsaneleri arasına yazdırdı, rakip taraftarların bile saygısını kazandı. Fernando Muslera’nın geçen sezon 14 Haziran’da Rize deplasmanında bacağı kırıldı. Yaşadığı bu sakatlık, herkesi derinden sarstı. Geldiği günden beri takımın en önemli isimlerinden biri olan Muslera’nın yokluğu çok arandı. Yıldız file bekçisi, tam 220 gün sonra Denizlispor karşısında sahalara dönüş yaptı.

Kritik müdahale

Alınan farklı galibiyet kadar Muslera’nın yeniden kaleye geçmesi de Galatasaray taraftarlarını sevindirdi. Uruguaylı file bekçisine maç öncesi Arda Turan’dan güzel bir jest geldi. Kaptan Arda, soyunma odasında pazubantını çıkartıp Muslera’nın koluna taktı. Maç başladı, 34 yaşındaki kaleci sanki haftalardır oynuyor gibiydi. Uruguaylı yıldız ilk yarıda karşı karşıya kaldığı Recep Niyaz’a gol izni vermedi. Fernando Muslera bir pozisyonda ise kalesini zamanında terk edip ceza sahası dışında kafayla müdahale etti. Muslera ikinci yarıda 1 gol yese de Sagal’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda da gole izin vermedi.

Tarihe geçti

Denizlispor karşısında sahaya çıkması, Fernando Muslera için ayrı bir anlam daha taşıyordu. Uruguaylı kaleci, 2011-12 sezonunun başında Lazio’dan transfer edilmişti. 34 yaşındaki file bekçisi, dün görev alarak Süper Lig’de peş peşe 10. sezonda maça çıkmış oldu. Muslera, bunu yaşayan ilk yabancı olarak Süper Lig tarihine geçti. Yıldız kalecinin Galatasaray kariyerinde 5 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa bulunuyor.

'15-16 yaşında çocuk gibi...'

220 gün sonra eldivenleri devralan Fernando Muslera maçın ardından da çok duygusaldı. Maç sonu konuşmasına, geçtiğimiz aylarda kaybettiği annesinin fotoğrafının basılı olduğu t-shirtle çıkan Uruguaylı eldiven, "Çok zor günler geçirdim, sakatlandım, annemi kaybettim. Ama ailem hep yanımdaydı, hocam, arkadaşlarım, herkes... 7 ay sonra da güzel bir galibiyet ve oyunla sahalara döndüm. 15-16 yaşında ilk defa oynayacak çocuk gibi hissettim. Gece uyuyamadım" dedi. Arda Turan'ın kaptanlık pazubandını kendisine vermesi hakkında da konuşan Muslera, "Çok değerli bir insan. Galatasaray efsanesi, maçtan önce pazubandı bana vermesi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.