Muslera’dan 12 kurtarış!

Tel tel dökülen savunma nedeniyle Real Madrid, Sarı-Kırmızılılar’ın kalesini adeta şut bombardımanına tuttu. Ancak Uruguaylı file bekçisi yine devleşti. Muslera, Benzema ve Hazard’ın net pozisyonlarında müthiş kurtarışlara imza attı. Muslera tam 12 kurtarış yaparak, 1- 0’lık yenilgiye rağmen maçın yıldızı oldu. Uruguaylı, maçın ardından, “Şampiyonlar Ligi’nde kazanmanın kuralı basit: Pozisyon bulunca atacaksınız. Genel performansımızdan memnunum ama bu kadar kolay hata yapmamalıyız” dedi.