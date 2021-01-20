Muslera yine lige damga vurdu! Üst üste 10 sezon...

Fernando Muslera, 2020-21 sezonunda ilk maçını Denizlispor karşısında oynadı. Uruguaylı kaleci böylece lig tarihine üst üste 10. sezonuna ulaştı ve rekorun tek başına sahibi oldu. Muslera üst üste 10 sezon Süper Lig'de forma giyen ilk yabancı oldu

Fernando Muslera geride kalan dönemde 293 lig maçına çıkarken bir tane de gol kaydetti.

Süper Lig'de üst üste en fazla sezonda forma giyen yabancılar

10 sezon - Fernando Muslera (Galatasaray)

9 sezon - Edin Visca (Başakşehir)

8 sezon - Atiba Hutchinson (Beşiktaş)

8 sezon - Pablo Batalla (Bursaspor)





İlgili Haberler Galatasaray için 1996'dan sonra bir ilk



