Muslera yine damgasını vurdu

Şampiyonlar Ligi’nde 2. maçlar geride kalırken, Muslera PSG karşısındaki performansıyla haftanın en iyi kalecileri arasında yer aldı.

Çok kritik kurtarışlara imza atan ve en yüksek puan alan isimler arasına giren Muslera, ilk hafta Brugge deplasmanında da kalesinde devleşmişti.

İlk maçlar sonunda da adını en iyiler arasına yazdıran Uruguaylı file bekçisi, bu performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Yabancı kaynaklar, Muslera’nın böyle devam etmesi halinde 33 yaşında olmasına rağmen iyi bir teklif alabileceğini belirtiyor.