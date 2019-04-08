Muslera uyarmış!

Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek olan Galatasaraylı Marcao büyük üzüntü yaşadı. Brezilyalı futbolcunun soyunma odasında takım arkadaşlarından ve teknik kadrodan özür dilediği belirtildi.

Genç savunmacının, “Şampiyonluk için çok önemli bir maçta sizleri yalnız bırakacağım. Yapmamam gereken bir hata yaptım. Oysa maç öncesi beni uyarmıştınız. Sarı karttan birkaç dakika önce Muslera da yanıma gelip dikkatli olmamı söylemişti” diye dert yandığı öğrenildi.

(Milliyet)