Muslera: Takımımla gurur duyuyorum

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, Porto maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

04 Ekim 2018, Perşembe 00:06
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Şampiyonlar Ligi'nde D Grubun'daki ikinci maçına çıkan Galatsaray, sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta Porto'ya Marega'nın golüyle 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Uruguaylı kalecinin maç sonu açıklamaları:

"Çok zor bir rakibe karşı deplasmanda oynuyorsunuz. 90 dakika boyunca çok pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Porto'dan çok daha fazla şans bulduk. Bu seviyelerde bunları gole çevirmeniz lazım, yoksa bedelini ağır ödüyorsunuz."

"Yine de Porto'yu soktuğumuz durum ortada. Bugün eve dönerken mutlu dönüyorum. Takımımla gurur duyuyorum."


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