Muslera: Şu saatten sonra şampiyonluk bizim elimizde değil

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı sahasında ağırladı. Dev derbide kazanan çıkmadı ve iki ekip de 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Sarı Lacivertliler 48 dakika boyunca sahada 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli file bekçisinin maç sonu açıklamaları:

"Maçtan daha önemli bir konu var. Isınmaya çıkarken giydiğimiz bir tişört var, Can Bartu ve Metin Oktay gibi iki efsane. Bunu unutmamamız gerekiyor. Tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum, çok önemli bir kayıp olduğunu biliyorum."

"3 puan çok önemliydi, şampiyonluk yolundaki en önemli maçlarımızdan birine çıkıyorduk. Maçın genelinde iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Pozisyonları bulduk ama son vuruşları yapamadık. Fenerbahçe'nin bulduğu tek pozisyon gol oldu."

"2021'e kadar kontratım var, şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Şampiyon olmadan sözleşmemin bitmesini istemiyorum."

"Şu saatten sonra şampiyonluk bizim elimizde değil. 3 puan almak istiyorduk ama bunu yapamadık. Mücadele edeceğiz, bu saatten sonra Beşiktaş olsun, Başakşehir olsun, bunu düşünmememiz gerekiyor."

"Bugün bakıyoruz Fenerbahçe'nin hedefi yok ama bizden 2 puan alabiliyor. Kimin, nerede, kimden puan alacağı belli olmuyor."



