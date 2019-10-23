Muslera: Şansımız devam ediyor

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki üçüncü maçında karşı karşıya geldiği Real Madrid’e 18. dakikada Toni Kroos’un ayağından gelen golle 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu sonuçla üçüncü maçında da golle tanışamadı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli eldivenin maç sonu açıklamaları:

"Şampiyonlar Ligi'nde kazanmanın kuralı basit. Bu tip maçlarda pozisyon bulduğunuzda gole çevirmeniz ve hata yapmamanız gerekiyor. Kötü maç oynamadık ama pozisyonları değerlendirmeli ve hata yapmamalıydık. Şansımız devam ediyor. Maçlara odaklanacağız."

"Bulduğunuz pozisyonları atmanız gerekiyor. Atamazsanız sonuç gelmiyor. Büyük takımsınız, beklentiler büyük. Zaman geçtikçe oyun uzun topa dönüyor. Oralara gelmeden, şansları değerlendirmek lazım."