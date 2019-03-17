Muslera: Şampiyonluk şansımız devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Galatasaray 26. hafta maçında Bursaspor ile deplasmanda karşılaştı. Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Sarı Kırmızılı ekip, 2-0'dan geri gelerek 3-2 kazanmasını bildi ve zirve ile arasındaki puan farkını 8'den 6'ya düşürdü.

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera, maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Muslera'nın maç sonu açıklamaları:

"Çok önemli bir maçtı, rakabimizin kaybı vardı ve kesin 3 puan istiyorduk. İlk yarıda beklentimizin çok uzağındaydık, 2-0 geriye düştük. Soyunma odasında, buradan kesinlikle davranışımızı değiştirerek çıkmamız gerektiğini söyledik. Galatasaray bu değildi."

"Kalecisiniz, 10 kurtarış da, 10 hata da yapabilirsiniz. Her sektörde hata olabilir. Benim burada olma amacım takımıma yardımcı olmak, el verebilmek. Böyle olunca ben gece rahat uyuyabiliyorum."

"Şampiyonluk şansımız devam ediyor, rakibimizin arkasından emin adımlarla gidiyoruz. Bizim de, onların da maçları var. Galatasaray hep önde olmalı. Sezon bittiğinde, şampiyon oluruz, olmayız, ama alnımız açık şekilde sezonu bitiririz."



