Sezona yıldız transferlerini yaparak başlayan Galatasaray , sol bek mevkisi için kadrosunda bulunan Patrick van Aanholt'tan beklenen performansı alamayınca o bölge için eldeki oyuncularla çözüm bulmaya çalıştı.

Önce o bölge için sezon başında Altay'dan kadroya katılan Kazımcan Karataş'ı deneyen genç teknik adam, daha sonra sezon başında kadro dışı bırakılan ve yurt dışı kampına bile götürülmeyen Emre Taşdemir'e şans vermişti.





Emre, çıktığı ilk maçta 1 gol 1 asistlik performansla oynadı ve Okan Buruk'un gözüne girdi. Ancak sonrasında yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle sol bek için yine çözüm yolları aranmaya başlandı.





VAN AANHOLT İLE YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray'da sezon başında tercih edilen ancak sonrasında gösterdiği performans ve sergilediği tutumlardan dolayı forma şansı bulamayan Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile yolların ayrılması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun 2024 yılında sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray, oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı hedeflerken, Hollandalı sol bek oyuncusu bir türlü orta yolda buluşmuyor. 32 yaşındaki futbolcu 1,5 yıllık alacağı olan bonuslarla birlikte 3-3.5 milyon euro civarındaki ücretin hepsini almadan ayrılmak istemiyor. Galatasaray'ın bu sorunu kısa süre içerisinde çözdükten sonra sol bek transferini bitirmesi bekleniyor.





ICARDI ÜLKESİNE GİTTİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcu Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda sakatlanmıştı. Golcü futbolcunun tedavisine başlandığı ve Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Bu arada Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e gittiğini açıkladı. Tedavinin ikinci bölümü Türkiye'de devam edecek.

TORREIRA DEPREMİ

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Lucas Torreira için menajeri Bentancur'dan flaş bir açıklama geldi.

İtalyan basınına konuşan Bentancur, oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.





Pablo Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" dedi.

Bentancur ayrıca, "Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" diye konuştu.

SEFEROVIC'IN YERİNE GELECEK

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray'da önemli bir isim gündeme geldi. Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in performansından memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar gözünü Premier Lig'de oynayan Brezilyalı oyuncuya dikti.





Sarı kırmızılı kurmaylar, Fulham'da forma giyen Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius için düğmeye bastı. Dembele'de yaşanabilecek bir soruna karşı alternatif olarak belirlenen Vinicius için Galatasaray oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

SOL BEK İÇİN GÜNDEM YENİDEN MATIAS VINA

Galatasaray'da Patrick van Aanholt'la yollar ayrıldıktan sonra takıma getirilmesi planlanan isim olarak gündeme sezon başında da transfer edilmek istenen Matias Vina geldi. Kaptan Fernando Muslera'nın önerisi sonrası Galatasaray, sol bek transferi için gündemine aldığı Matias Vina için tekrardan girişimlere başladı. Sezon başında anlaşma sağlayamayan Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için tekrardan masaya oturma kararı aldı.

MUSLERA VE TORREIRA DEVREDE

Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi 2026 yılına kadar Roma ile sözleşmesi olan Vina için önce kiralık olarak transfer teklifinde bulunacak. Bonservisi güncel olarak 6 milyon olan oyuncu için Roma indirim yaparsa bonservisiyle tamamlanmak istenecek. Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncuları Fernando Muslera ile Torreira, genç sol bek için devreye girdiler.

İki isim de sol bek oyuncusunu İstanbul'a getirmek için taraftarı ve kenti anlatmaya başlandığı iddia edildi. Sezon başında Galatasaray'ın anlaşma sağlamasına rağmen yabancı oyuncu kontenjanından dolayı kadroya dahil edilemeyen Vina için Serie A ekibi ayrılığa sıcak bakıyor. Galatasaray, devre arasında takımdan yabancı oyuncuların gönderilmesi sonrası yer açarak sol bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Fernando Muslera'nın Galatasaray kariyeri