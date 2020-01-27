Muslera: Önemli bir galibiyetti

Sarı- Kırmızılılar’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, maç sonu şunları söyledi: Dersimize iyi çalıştık diyebilirim. Konya’yı bu şekilde bekliyorduk, defansı ve orta sahasıyla kapanan, göbeği iyi kapatan, defansif olarak iyi oynayan bir takım. Bizim yön değişimini yapıp beklerimizle kanatlardan gitmemiz gerekiyordu, önemli bir galibiyet.