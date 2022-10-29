Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray , Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Zorlu müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı. Maçın 33. dakikasında Karagümrük forması giyen Adnan Uğur, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Bu kararın yanlış olduğunu düşünen tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Okan Buruk'un yanına koştu. Muslera'nın teknik adamın yanına neden gittiği maç sonrası gelen açıklamada ortaya çıktı.

VAR SONRASI KIRMIZI KART

33'üncü dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Adnan Uğurun Toreira'nın ayak bileğine yaptığı müdahalesi sonucu hakem avantajı oynattı. Oyun durunca Adnan Uğur'a sarı kart veren hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi.

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GOL GEÇERSİZ SAYILDI

51'inci dakikada Oliveiranın kullandığı köşe vuruşunda Nelsson'un altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun çabasına rağmen filelerle buluştu. VAR'daki incelemenin ardından Emin Bayram'ın kaleci Viviano'ya müdahalesi olduğundan dolayı gol geçersiz sayıldı.

OFSAYT KARARI

Maçın son anlarında sol kanattan Mata'nın ortaladığı topa kale önünde Gomis ve Yunus birlikte hamle yaptı. Fransız futbolcunun dokunmadığı topu arka direkte kontrol eden Yunus Akgün, sağ ayağıyla yakın direğin dibine sert bir şekilde vurdu ve ağları sarstı. Ancak ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. Pozisyon noktalanınca Gomis için ofsayt bayrağı kalktı.

MUSLARA'NIN OKAN BURUK'A KOŞMA NEDENİ

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında olan Muslera, 33. dakikada Lucas Torreira'ya yapılan faulün kırmızı kart olduğunu düşündü. Fernando Muslera, hakem yerine Okan Buruk'un yanına gitti. Tecrübeli eldiven, teknik adamına pozisyona itiraz edilmesi gerektiğini söyledi.

Yoğun itirazların ardından ve VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından orta hakem Bahattin Şimşek, kenara gelerek pozisyonu izledi. Şimşek, pozisyonu incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi. Bu kartın ardından VavaCars Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı.

Maçın ardından açıklamalar yapan Okan Buruk, "Muslera’nın geçen haftadan bir hikayesi var. Muslera kırmızı kart pozisyonunun içerisinde. Bugün hakemin yanına gitmedi, yanıma geldi, ‘Ben gittiğimde kart gösterecekler, siz bir şeyler söyleyin’ dedi" açıklamasında bulundu.

GEÇEN HAFTA SARI KART GÖRMÜŞTÜ

Heyecan dolu karşılaşmanın 31'inci dakikasında Alanyaspor 'un yarı alanından havalandırılan topa Daniel Candeias hareketlenmek istemişti. Fernando Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda Sacha Boey rakibini topsuz alanda formasından çekmişti. Karşılaşmanın haekmi Ali Palabıyık, Sacha Boey'a doğrudan kırmızı kartını göstermişti. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera düdük sonrası duran topu tribünlere vurdu. Fernando Muslera daha sonra hakemin bu kararına tepki göstermişti. Uruguaylı file bekçisi yoğun itirazlarına devam edince Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı. Fernando Muslera'yı diğer takım arkadaşları kalesine doğru göndermişti. (Skorer)



