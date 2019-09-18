Muslera: Maksimum puan toplamak çok önemli

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde mesaisine başladı. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında Belçika’nın Club Brugge ekibine konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi ve temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi'ne bir puanla başladı.

Mücadelenin ardından Uruguaylı file bekçisi Muslera, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli file bekçinin maç sonu düşünceleri:

"Tabii ki çok güzel bir turnuvada oynuyorsunuz. Bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en iyi turnuvada oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman en çok puanı toplamak gerekir. Girdiğimiz şanslar vardı ama değerlendiremedik. Deplasmanda 1 puan iyidir."

"Maksimum puan toplamak çok önemli. Kendi evimizde çok baskılı farklı oynuyoruz. Taraftarımızla 1 kişi fazla oynuyoruz. Kendi seyircimiz önünde maksimum seviyeye çıkarak en iyi sonucu almak istiyoruz."