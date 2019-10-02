Muslera: Mağlubiyeti hak etmedik

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ikinci mücadelesinde konuk ettiği Paris Saint-Germain'e (PSG) Mauro Icardi'nin 52. dakikada gelen golüyle 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, iyi bir performans sergilemesine rağmen aradığı golü bulamayarak ikinci maçlar sonunda grupta 1 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından Sarı Kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Muslera önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli eldiven'in maç sonu açıklamaları:

"Çok zor rakiplerle oynuyorsunuz burada, bugün de öyleydi ama Galatasaray'ın nasıl performans gösterdiğini, taraftarını da arkasına alarak nasıl baskı yaptığını herkes gördü. Ne yazık ki hak etmedik mağlubiyeti."

"Son vuruşlarda istediğimizi yapamadık ama çok iyi mücadele yapıp çok iyi hücum ettik. İstediğimiz oyunu ortaya koyabildiğimiz için memnunum."

"Son dakikalarda PSG'nin zaman geçirmeye çalışması ilerisi için oyunumuz adına iyi işaret. Kazanamasak da neler yapabileceğimizi ve nasıl mücadele edebileceğimizi gösterdik."