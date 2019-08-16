Muslera: Maçı 300 kamera çekiyor, çok kötü oynadık!

Süper Lig’de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk haftada penaltı kaçırıp ardından henüz ilk yarıda 10 kişi kaldığı açılış maçında Yukatel Denizlispor’a deplasmanda mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, Denizlispor'un galibiyetini hak ettiğini belirtti ve "Bu tip şeyler ilk haftalarda olabilirdi. Neden oldu diye çok da irdelememek lazım. Denizlispor'u küçümsememek lazım asla, tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Şunu bilmek için futboldan çok anlamaya gerek yok, maçı 300 kamera çekiyor, çok kötü oynadık." açıklamasını yaptı.

Yeni transferlerin de takıma adapte olacağını söyleyen başarılı eldiven, "Haftaya evimizde oynayacağız. Yeni gelen arkadaşlarımız da adapte olacak. Daha iyi bir oyunla seyircimiz önünde galip gelmek istiyoruz. Çok iyi bir Denizlispor vardı bugün, bugün kaçan penaltıyı ve kırmızı kartı kenara bırakıp galibiyete odaklanmalıyız." dedi ve sözlerini noktaladı.

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