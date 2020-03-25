Muslera: Ligi biz ertelettik!

Uruguay basınına konuşan Muslera FIFPro (Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği) ile hareket ederek Türkiye'de maçları ertelettiklerini belirterek, "Beşiktaş'a karşı derbi oynadık ama futbol oynayacak atmosfer yoktu. Çok güzel bir maç aslında ama seyirci yoktu, oyuncuların hepsinde korku vardı. Uruguay'a dönmeyi düşünmüyorum. Kulübün tavsiyesi Türkiye'de kalmamız. Doktor bize seyahatlerin çok büyük problem çıkarabileceğini söyledi." açıklamasını yaptı.