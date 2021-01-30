Muslera kalesinde devleşti

Özellikle ilk yarıda kritik kurtarışlar yapan Uruguaylı eldiven, oyun boyunca kalesinde devleşti. İlk olarak 3. dakikada Oğuz Ceylan’a geçit vermeyen Muslera, 14’te de Dicko’nun kalesine gönderdiği topa dokunmayı başardı ardından meşin yuvarlak direğe takıldı.

22. dakikada bu kez Maxim’in ceza alanı dışından attığı şutu kornere gönderen tecrübeli file bekçisi, 45’te de aynı oyuncuya bu kez ceza sahası içerisinde geçit vermedi. Oyunun ikinci bölümünde de başarılı performansını sürdüren Muslera, 81’de Güray Vural’a gol izni vermedi. 34 yaşındaki kaleci, oyunun son dakikalarındaki penaltıda golü engelleyemese de performansıyla alkış aldı.