Muslera: Hocamız bizi en iyi şekilde hazırladı

Süper Lig’in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999’dan bu yana Kadıköy’deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Mücadelenin ardından Muslera, yayıncı kuruluşa önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli kalecinin maç sonu açıklamaları:

"Tanrı'ya şükürler olsun çok anlamlı bir galibiyet aldık. Çok uzun süre geçmişti. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamız bizi en iyi şekilde hazırladı."

"Baştan sona maçı domine ettik. Bütün taraftarlara armağan olsun. Çok anlamlı bir galibiyet aldık. Ligin 2. yarısına çok farklı başladık."

"Henry'yi tebrik ediyorum, çok iyi oynadı. Son vuruşlarda daha iyi olsa bugün çok daha farklı bir sonuç olabilirdi."



