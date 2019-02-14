Muslera: Haksız penaltı bizi aşağı çekti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 yenildi. Sarı kırmızılı takımın tek golü 54'üncü dakikada Luyindama'dan geldi. Portekiz ekibinin gollerini ise 27'de penaltıdan Salvio ve 64'te Seferovic kaydetti.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Muslera'nın maç sonu açıklamaları:

"Penaltıyı tam göremedim ama herkes,bize penaltı olmadığını söyledi. Böyle önemli bir maçta, haksız bir penaltı ile gelen 1-0, bizi aşağıya çekti. Ancak sonrasında toparladık, golü de bulduk ama avantajlı skoru alamadık."

"Avantajlı bir skor alamadık ama tur için mücadele edeceğiz. Futbolda her şey var."















