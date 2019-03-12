Muslera gerçekten haksız rekabet!

Birçok maçtan sonra rakip oyuncular ve teknik adamlar, Uruguaylı’nın müthiş kurtarışlarından yakındı.

Onunla ilgili en ilginç yorumu, 2016’da Galatasaray’a 3-1 kaybedilen maçtan sonra Akhisar’ın hocası Cihat Arslan, “Muslera, haksız rekabete yol açıyor. Ligin dengesini bozuyor” sözleriyle yaptı. Yıldız file bekçisi, dün de bu sözleri doğrular bir performans sergiledi. 4’ü net olmak üzere toplam 7 kurtarışa imza atan Fernando Muslera, 5-0’lık maçın yıldızı oldu!

Feghouli coştu bir kere

Cezayirli futbolcu, ilk yarının son haftalarından itibaren yakaladığı müthiş formu devam ettiriyor. Feghouli, Antalyaspor karşısında da hem futbolu hem de gollere yaptığı katkıyla göz doldurdu. Takımını öne geçiren golü atan yıldız oyuncu, Ndiaye’nin ağları sarstığı pozisyonda ortayı yapan isimdi. Feghouli, bir asist de Onyekuru’ya yaptı. Cezayirli futbolcu, savunmaya da yardım etti; 2 top kapıp, 4 ikili mücadele kazandı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 21 maçta 6 gol atarken, 3 golün de hazırlayıcısı oldu.