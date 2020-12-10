Muslera dönene kadar rotasyon

Kazanan 11'i mümkün olduğunca bozmak istemeyen Fatih Terim, ilk puan kaybına kadar Fatih'i oynatacak, tecrübeli eldivenin ciddi bir hata yapması halinde yerine Okan görev yapacak. İkinci yarı itibarıyla da kaleyi yeniden Muslera koruyacak.

Gençler hocanın mesajını alınca...

Florya'da takımın izinli olduğu günlerde bile yoğunluk vardı. Özellikle genç oyuncular, Fatih hocanın kendileriyle ilgili, "Bazı sürprizlerim daha olacak" demesinin ardından heyecan yaşıyor. Tıpkı Ali Yavuz ve Kerem Aktürkoğlu gibi lig maçlarında süre almayı hedefleyen gençler, izinli günlerde de tesislerde çalışmalar yaparak kendilerini geliştirmeye çabalıyor.