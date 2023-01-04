Muslera devreye girdi! Yönetim hamlesini yaptı

Galatasaray 'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bir kez daha kendisini herkese hayran bıraktı. Süper Lig 'de deplasmanda oynadıkları Başakşehir karşılaşması 7-0 kazanan sarı kırmızılı takımda yönetim, bu galibiyetlerinden ötürü ilk 11'de forma giyen futbolculara 250'şer bin TL galibiyet primi verme kararı almıştı. Ancak sarı kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi flaş bir hamle yaparak yönetime primler için talepte bulundu.

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GÖNÜLLERİN DE KAPTANI

Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Fernando Muslera, uzun zamandır sarı-kırmızılı takımın 1. kaptanı konumunda. Geçen sezon maaşlarda sıkıntı yaşanan dönemde bazı yabancılara erken ödeme yapıldığını öğrenen Muslera, "Ayrım olmasın, herkese aynı zamanda maaşlar ödensin" çıkışını yapmıştı. Uruguaylı 1 numara, bu sezon ise prim konusunda ortaya koyduğu tavırla takım arkadaşlarının takdirini kazandı.

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UYGULAMA SİVAS MAÇINDA DA DEVAM ETTİ

Dünya Kupası arasından önce Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da yönetim, oyuncuları primle ödüllendirdi. İlk 11 çıkan isimlere 250'şer bin TL verilmesine karar verildi. Muslera, devreye girdi ve "Biz bir takımız. Oynayan oynamayan herkes aynı primi alsın'' dedi. Altyapıdan bu sezon A Takım'a dahil olan isimler bile 36 yaşındaki eldiven sayesinde aynı primi (150 bin TL) cebine koydu. Bu uygulama, Sivas galibiyetinden sonra verilen primde de devam etti.



