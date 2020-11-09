Muslera değil, Okan Kocuk!

Süper Lig'de 3 haftadır eldivenleri Fatih Öztürk'ten devralan Okan Kocuk, dün belki de Galatasaray'daki en iyi maçlarından birini çıkardı. Başarılı file bekçisi, zaman zaman öyle kurtarışlar yaptı ki, adeta geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan ligde ayağı kırılan Fernando Muslera'yı hatırlattı. Özellikle başta Yasin Öztekin'in olmak üzere Sivassporlu oyuncuların uzaktan yaptığı sert vuruşlarda kalesinde devleşen Okan, duran toptan Uğur'un kaydettiği golde ise çaresiz kaldı.

Daha önce Antalya maçında...

Aslan'ın, Süper Lig'de Şubat 2015'ten (3-2) bu yana Sivasspor'u deplasmanda ilk kez mağlup etmesinde başrolü oynayan deneyimli eldiven, kalesine gelen 6 topun 5'inde gole izin vermedi.. Ve böylece Okan, Sarı-Kırmızılı formayla bir lig maçındaki en yüksek kurtarış sayısını (Daha önce 7'de 5 kurtarışla 24 Temmuz 2020'deki 2-2'lik Antalyaspor deplasmanı) egale etti. Cim Bom böylece, Okan'ın oynadığı son 3 maçı da kazanırken, kalesinde toplamda 2 gol gördü. Teknik direktör Fatih Terim ve diğer oyuncular da, maç bitiminde 25 yaşındaki oyuncuyu tebrik etmeyi ihmal etmedi.