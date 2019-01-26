Muslera: Altın değerinde bir 3 puan aldık

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, Göztepe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

26 Ocak 2019, Cumartesi 21:15
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Muslera: Altın değerinde bir 3 puan aldık

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Ankaragücü’nü 6-0 yenip ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Göztepe deplasmanından da mutlu döndü.

Mücadelenin ardından Muslera yayıncı kuruluşun sorulaırnı yanıtladı.

İşte tecrübeli file bekçisinin maç sonu açıklamaları:

"Gol yememe konularına girmeyi pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Galatasaray'ız biz, yapmamız gereken ofansif olarak goller bulmak. Gol bulmaya devam edeceğiz."

"Bugün de yağış devam etti, bu da bizi etkiledi. Benim de sıkıntı yaşadığım pozisyonlar oldu. Bugün mücadele maçıydı, 3 puanı almak önemli. Göztepe deplasmanı saha şartları olmasa da zordur, bugün bir de saha şartları eklendi. Altın değerinde bir 3 puan aldık."

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