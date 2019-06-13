Musa Yamak: 'Profesyonel bokstaki ilk hedefim Avrupa şampiyonluğu'

Almanya’da 12 yaşında boksa başlayan ve 2 yıl önce profesyonel boksa geçen Musa Yamak, ilk hedefinin Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu söyledi.

Profesyonel boksta Avni Yıldırım’ı kendisine örnek aldığını dile getiren yarı ağır sıklet 82 kilo boksörü Musa Yamak, AA muhabirine geleceğine ilişkin düşüncelerini aktardı.

Antrenman yaptığı salonda konuşan Musa, "İki sene önce profesyonel oldum. Üç maç yaptım ve üçünü de nakavtla kazandım. Rakiplerimin ikisi Alman, biri de Sırptı." dedi.

Bokstan para kazanmak için profesyonel alana geçtiğini anlatan Musa, "Amatörde spor olarak bu işi yaptım ancak bir zaman sonra bu iş ticarete dönüyor. Artık para kazanmaya başlamak istedik. Başarılarım da bunu gösterdi. Başarılarım bunu gösterince bu yola geçtik." diye konuştu.

İşçi bir ailenin çocuğu

Almanya’nın Münih kentinde doğduğunu ve bundan sonra da tüm maçlarını Türkiye’de yapmak isteğini dile getiren Musa, şöyle konuştu:

"6 yaşında Almanya’ya gitmiş işçi bir ailenin çocuğuyum. Münih’te 12 yaşında boksa başladım. Amatör kariyerimi orada bitirdim, profesyonelliğe de orada başladım. Profesyonel maçlarımı Türkiye’de yapmak istiyorum. Kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın altında. Musa Yamak budur."

Kariyerindeki dördüncü maçını 15 Haziran Cumartesi günü başkentte yapacağını hatırlatan Türk boksör, "İki gün sonra normalde Brezilyalı Jackson Junior ile maç yapacaktım. Maalesef kısa bir süre önce sakatlık geçirdi. Onun için İranlı bir kardeşimizle maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Profesyonel boksör Musa Yamak, bu alandaki ilk hedefinin Avrupa, ardından da dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Kendisinin Almanya Profesyonel Boks Federasyonuna bağlı bir sporcu olduğunu anlatan Musa, şöyle devam etti:

"Profesyonel bokstaki ilk hedefim Avrupa Şampiyonluğu. Bu maçı alırsam büyük bir ihtimalle Avrupa Şampiyonluğu için onay gelecek. Ondan sonra da sırada dünya şampiyonluğu var. Bundan sonra tüm maçları Türkiye’de yapmak istiyorum. Ben Almanya Profesyonel Boks Federasyonuna bağlıyım. Çünkü Türkiye’de profesyonel boks federasyonu yok. Alman federasyonu da bu konuda sıkıntı vermiyor. Tüm maçlarımı burada yapmama izin verdiler. Sadece hakemler Almanya’dan geliyor."

Hemşehrilerine minnettar

Profesyonel boksta henüz yolun başında olan Musa, "Türkiye’nin bana manevi desteği var. Bayrağımızın altında, kendi insanımızın önünde dövüşmek tabii ki beni maçlara 1-0 önde başlatıyor." görüşlerini paylaştı.

Nüfus kaydının Giresun’un Alucra ilçesine bağlı olduğunu belirten Musa, "Hemşehrilerim beni destekliyor. Maçta büyük oranda salonunun büyük bölümünü yine hemşehrilerim dolduracak. Maçlarımı Türkiye’de yapmamdaki en büyük etkenlerden biri onlar. Bizi hiç yalnız bırakmadılar." diyerek sözlerini tamamladı.

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR