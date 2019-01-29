Musa Nizam, Akhisarspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Antalyaspor’dan ayrılan Musa Nizam’ı kadrosuna kattı.

29 Ocak 2019, Salı 21:20
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Musa Nizam, Akhisarspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Antalyaspor’dan ayrılan Musa Nizam’ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 28 yaşındaki defans oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Akhisarspor’umuz Musa Nizam ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Antalyaspor’da Spor Toto Süper Lig’de forma şansı bulamayan Musa Nizam, Türkiye Kupası’nda 5 maçta 415 dakika sahada kaldı.

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