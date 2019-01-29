Musa Nizam Akhisarspor'a pahalı geldi

Antalyaspor'dan ayrılan Musa Nizam, Akhisarspor'dan an yıllık 1.7 milyon TL isteyince transfer gerçekleşmedi.

29 Ocak 2019, Salı 18:34
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Musa Nizam Akhisarspor'a pahalı geldi

Mustafa Yumlu ve Dany'nin sakatlıkları, Cocalic ve Caner'in cezalı duruma düşmesiyle kritik 90 dakika öncesi elinde stoper kalmayan yeşil-siyahlılar, ara transferin son günlerinde alternatif isim bulmaya çalışıyor. Akhisar'da ismi gündeme gelen Antalyasporlu Musa Nizam, yıllık 1.7 milyon TL isteyince transfer gerçekleşmedi. 

Teknik heyetin bu sezon yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyebilen, ligde hiç oynamayan futbolcuya maliyeti nedeniyle soğuk baktığı öğrenildi. Akhisarspor'a önerilen Ankaragücü'nün 36 yaşındaki stoperi Yalçın Ayhan da yaş engeline takıldı. Akhisar, transferin son 2 gününde stoper bulamazsa defansa takviye yapmayıp Cocalic ve Caner'in dönüşlerini bekleyecek. Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak Başakşehir maçının biletleri, 5-15 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

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