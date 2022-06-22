Musa Çağıran, Hatayspor’da

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transferlere de devam ediyor. Bordo-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Konyaspor 'da top koşturan Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha, geçen sezon Konyaspor ile 15 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Hatayspor'umuza hoş geldin Musa Çağıran” ifadelerine yer verildi.