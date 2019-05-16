Teknik Direktör Isak Irbaikhanov ve teknik ekipten takımın durumu hakkında bilgiler alan Başkan Musa Aydın ve yöneticiler daha sonra takımla birlikte iftar yaptı. Bu yılı Olimpiyat yılı olarak ilan ettiklerini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "2020 Tokyo’nun startını biz bu yıl verdik. Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten de tarihi başarıların altına imza attık. Şimdi önümüzde önce Avrupa Oyunları sonra da Olimpiyat kotalarını alacağımız Dünya Şampiyonası var. Eylül ayında Kazakistan’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ilk 6’ya giren sporcular olimpiyat kotası alacaklar. İşte bu yüzden hazırlıklarımızı çok iyi yapmak zorundayız. Serbest güreş takımımız Düzce Topuk Yaylası’nda Avrupa Oyunları hazırlıklarına başladı. Burada gerçekten çok güzel bir ortam var. İnşallah hem Avrupa oyunlarına hem de Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıp en iyi sonuçları almak istiyoruz. Her zaman söylüyorum güreş branşı Türk sporunun lokomotifi. Biz Dünya Şampiyonası'nda kotaları almaktan çok Olimpiyatlarda yeni rekorlar kırmanın planlarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Irbaikhanov: "Başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür ederim"

Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov ise Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışma ortamlarının mükemmel olduğunu belirterek, "Başarılı bir Avrupa Şampiyonası'nın ardından sporcularımız bir süre dinlendiler. Şimdi yeniden çalışma zamanı. Topuk Yaylası’nda daha çok kondisyon ağırlıklı idmanlar yapıyoruz. Amacımız Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz başarıyı, önce Avrupa Oyunları'nda, sonrasında da Dünya Şampiyonası'nda gösterip Olimpiyat kotalarını almak. Takımıma bu konuda sonuna kadar güveniyorum. Bu arada buraya kadar gelerek kampımızı ziyaret eden Başkanımız Musa Aydın ve yöneticilerimize de teşekkür etmek istiyorum" dedi.

İHA