37. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakalarla devam ediyor. Pazar gününe kadar sürecek turnuva hakkında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “37. Vehbi Emre Güreş Turnuvası’na 11 ülkeden toplan 200 sporcu katılıyor. Genel anlamda düşük bir katılım. Ancak bu turnuva bizim için önemli. Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan sporcular, burada da şampiyon olduklarında Avrupa Şampiyonası için Milli Takım’a seçilmiş olacaklar. Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olup burada yenilen, sıkletinde 2. veya 3. olan şampiyon olduysa dışarıda bir turnuvaya gidecekler ve orada kim en iyi derece almışsa takıma girmiş olacak. Tabii bu uluslararası turnuvalar bizim için çok önemli. Bu yıl tabii 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın arefesi. Bu yılın sonunda Ekim ayında Kazakistan’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda ilk 5 dereceye giren sporcu olimpiyat vizesi almış olacak. Bizim hedefimiz de bu sene vizeleri almak. Ondan sonra da Tokyo Olimpiyatları’na rahat bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. En büyük hedefimiz olimpiyatlar. Burada ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güreş, Türk sporunun lokomotifi”

2020 Tokyo Olimpiyatları’ndaki hedeflerinden de bahseden Aydın, “Türk sporunun olimpiyat tarihine baktığımızda 94 madalyanın 63’ünü güreşte kazanmışız. Yani güreş olimpiyatlarda madalyaların yüzde 70’ini kazanmış. 2016 Rio Olimpiyatları’nda yine 8 madalyanın 5’i güreşte gelmiş. Onun için güreş Türk sporunun lokomotif branşı. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda hedefimiz en az 5 veya 6 madalya almak. 2016’da 1 şampiyondu, şimdi 2 şampiyon çıkartmak” açıklamasında bulundu.

İHA