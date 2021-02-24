Musa Aydın: 'İnşallah bu sene er meydanları şenlenecek'

Federasyondan yapılan açıklamada gündeme dair görüşlerine yer verilen Musa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 2020’de düzenlenemediğini hatırlattı.

Bu sene alınacak tedbirlerle organizasyonu gerçekleştirmek istediklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Geçen sene Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapılabilmesi için çok gayret ettik. Ama netice itibarıyla maalesef organizasyonu yapamadık. Bu sene organizasyonu yapmak istiyoruz. 650 yıllık geleneğin sekteye uğramamasını istiyoruz. Bu anlamda 10 Mart’ta Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve yönetimi, Edirne Belediye Başkanı ve Kırkpınar Ağamız ile Antalya’da toplantımızı gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah bu sene, öyle inanıyorum ve ümit ediyorum ki er meydanları şenlenecek."

"Hem devletimizin hem milletimizin bizden beklentisi yüksek"

Musa Aydın, güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu aktardı.

"Olimpiyatlarda aldığımız 91 madalyanın 63’ünü güreşte kazandık." diyen Aydın, "2016 Rio Olimpiyatları’nda ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5’ini güreşte kazandık. Bu anlamda hem devletimizin hem milletimizin bizden beklentisi yüksek." ifadelerini kullandı.

Sorumluluklarının büyük olduğunu aktaran Aydın, şunları ifade etti:

"Biz bu yükümüzün ağırlığının bilinci içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kamplarımızı, ikili üçlü kamplarımızı yapıyoruz. Mesela Elmadağ’daki milli takım kampında Belarus ve Özbekistan’ın milli takım güreşçileri de bulunuyor Serbest kategoride yarışacak sporcularımızla kamp yapıyorlar. Kadın milli takımımız Ukrayna’da kampına devam ediyor. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Öyle inanıyorum ki geçmiş yıllarda olduğu gibi Tokyo Olimpiyatları’nda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, geride kalan günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen milli takım seçmeleriyle ilgili de "İki yıldır Türkiye şampiyonası yapamıyoruz. Bundan dolayı da sıkletleri ve sporcularımızı güncelleyemedik. İstanbul’da yapılan müsabakalarımızın amacı; sıkletler ve alternatifler bulmak, rekabet ortamı oluşturmak. Hem kalifikasyonlarda hem de olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA (AA)