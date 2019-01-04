Musa Aydın: 'Hedefimiz 5 madalyanın altına düşmemek'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2019 yılının kendileri açısından kalifikasyon yılı olduğunu, 2020 olimpiyat vizelerinin tamamını 2019’daki dünya şampiyonasında kazanmak istediklerini söyledi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllara nazaran güreşte başarı beklentisinin daha da yükseldiğini belirtti.

Bu yılı, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gidiş için önemli gördüklerini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Önemli olan 2019. Bizim için kalifikasyon, kota, vize niteliği taşıdığı için 2019 Dünya Şampiyonası bizim için önemli. Bu anlamda bütün hazırlıklarımız, 2020 vizelerini 2019’daki dünya şampiyonasından almak yönünde olacaktır. Bundan dolayı çalışmalarımızı, programlarımızı, kamplarımızı ve turnuvalarımızı hazırladık. İnşallah hedefimiz Kazakistan’da yapılacak Dünya Şampiyonasında vize alarak 2020’ye rahat bir şekilde hazırlanmak olacaktır. Olimpiyatlar için çıtamız yükseldi, 2012 olimpiyatlarında 1 madalyamız varken 2016’da 5 madalya kazandık. Artık milletin beklentisi çok yüksek. Biz bunu görüyoruz, bu bilinç içindeyiz, yükümüz çok ağır. Hedefimiz 5 madalyanın altına düşmemek."

"2018 yılı çok başarılı geçti"

Kamuoyunun güreşi "Rıza ve Taha" olarak gördüğünü dile getiren Aydın, onların başarısına alışıldığını belirterek, "Bu sene onların yol kazasına uğramaları, otomatikman güreşte bir sarsıntı oluşturdu. Her şey ortada, dünya şampiyonasında 5 final yapmışız, 1 şampiyon çıkarmışız, 9 madalya kazanmışız. Avrupa’da 5 şampiyon çıkarmış, 13 madalya kazanmışız." ifadelerini kullandı.

Aydın, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’ün 2019’da başarılarına devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güreş tabii Rıza ve Taha’dan ibaret değil ancak onlar bizim çok büyük değerlerimiz, şampiyonlarımız ve yeteneklerimiz. Öyle inanıyorum ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bu çocuklar yine bizim yüzümüzü güldürecek, ülkemize altın madalya kazandıracaktır. Ondan hiç şüphemiz yok, zaman zaman bu tür kazaların olması normal. Bu çocuklar robot değil, onlar da insan. Önemli olan bu yenilgiden ders çıkarmak, ders almak. Ben hem bizim hem teknik ekibin hem de sporcuların da bundan ders aldıklarını görüyorum. Yaptığımız bütün değerlendirmeler sonucu buna inandım. İnşallah 2019’da bu sporcularımız yine ülkemizi başarıyla temsil edeceklerdir ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemize altın madalya kazandıracaklardır."

2018 yılında Rusya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nı anımsatan Aydın, "Güreşçilerimiz çok büyük bir başarıya imza attılar, 5 şampiyonluk ve 13 madalya kazandık. Rusya gibi bir yerde 13 madalya almak gerçekten çok zor, güreşçilerimizi ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Akabinde Macaristan’da yapılan Dünya Şampiyonası gerçekten zor bir turnuvaydı. Orada da şampiyon çıkardık. 2018 bizim için çok başarılı geçti." diyerek sözlerini tamamladı.

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ