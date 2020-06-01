Dünkü antrenmanda oynanan çift kale maç, resmi karşılaşmaları aratmadı. Futbolcular, maç yapmayı ne kadar çok özlediklerini hırsları ve performanslarıyla bir kez daha gösterdi. Karşılaşmanın yıldızı ise gol şov yapan Vedat Muriç oldu! Rakip takımın kalesini koruyan Harun Tekin, Muriç’in usta işi vuruşları karşısında çaresiz kaldı. Serdar Aziz ve kaptan Emre Belözoğlu da çift kale maçın dikkat çekenleri arasındaydı. Sarı- Lacivertliler, bu sabah koronavirüs testi için bir kez daha örnek verecek. Ardından yapılacak antrenman ile hazırlıklar devam edecek.

Kamp Ömer Faruk’a yaradı

Riva kampında yıldızı parlayan isimlerden biri Ömer Faruk Beyaz oldu. Genç yıldız, Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından maç kadrolarına girmeye başlamıştı. 16 yaşındaki futbolcu henüz A takımla sahaya çıkamasa da lige verilen ara onun için büyük şans oldu. Sezon öncesi kampı gibi geçen idmanlarda kendini geliştiren Ömer Faruk, sezonun kalan bölümünde A takımın bir parçası olabileceğini gösterdi.

Yönetim yakın takipte

Sarı-Lacivertliler’in dünkü antrenmanının konukları vardı. Başkan Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Kemal Danabaş, idmanı ziyaret etti. 3 isim, satışa çıkartılan Fenerbahçe logolu maskelerle çalışmayı izledi. Ali Koç ve yöneticiler daha sonra teknik ekip ve idari menacer Volkan Ballı’dan kampın gidişiyle alakalı bilgi alıp, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.