Muriç’in eşinden transfer mesajı!

Pek çok isimle temas halinde olan Kanarya, Vedat konusunda da nabız yokluyor. Taraftarların geri dönmesini çok istediği Muriç konusunda eşi Edibe Muriç’ten heyecanlandıran bir sosyal medya paylaşımı geldi. Edibe Muriç, Instagram hesabından, “Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün dileğimiz gerçek olur” mesajını attı. Bu sözler, Vedat Muriç’in de Fenerbahçe formasını tekrar giymeyi çok istediğinin sinyalini verirken, önümüzdeki günlerde kiralama formülü üzerinden sıcak gelişmeler yaşanabilir.



