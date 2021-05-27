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Muriç’in eşinden transfer mesajı!

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’nin 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio’ya sattığı Vedat Muriç, Sarı-Lacivertliler’in forvet listesinde üst sıralarda yer alıyor.

27 Mayıs 2021, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Muriç’in eşinden transfer mesajı!

Pek çok isimle temas halinde olan Kanarya, Vedat konusunda da nabız yokluyor. Taraftarların geri dönmesini çok istediği Muriç konusunda eşi Edibe Muriç’ten heyecanlandıran bir sosyal medya paylaşımı geldi. Edibe Muriç, Instagram hesabından, “Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün dileğimiz gerçek olur” mesajını attı. Bu sözler, Vedat Muriç’in de Fenerbahçe formasını tekrar giymeyi çok istediğinin sinyalini verirken, önümüzdeki günlerde kiralama formülü üzerinden sıcak gelişmeler yaşanabilir.


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