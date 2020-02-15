Muriç mi yoksa Sörloth mu daha iyi?

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Süper Lig'de zirve yarışı kıyasıya devam ederken gol krallığında da zorlu bir rekabet var. Trabzonsporlu golcü oyuncu Sörloth attığı 16 golle gol krallığının zirvesinde yer alırken, Fenerbahçe'nin 12gollü forveti Vedat Muriç bordo mavili oyuncuyu takibini sürdürüyor. Fanatik TV'den Nihat Uzel sizler için sokağa inip sporseverlere hangi oyuncunun daha iyi olduğunu sordu! YouTube kanalımızda videonun tamamını ve buna benzer içerikleri izleyebilirsiniz!

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