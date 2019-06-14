Muric için yeni teklif

Forvet hattını takviye etmek isteyen Galatasaray’ın Vedat Muric ısrarı sürüyor. Cim-Bom, Çaykur Rizespor’un Kosovalı golcüsü için teklifini revize etti.

Sarı-kırmızılıların, Karadeniz ekibine son önerisi 3 milyon euro ile beraber bir sonraki satıştan yüzde 15 pay oldu. Galatasaray aynı zamanda Fenerbahçe tarafından istenen 25 yaşındaki forvet için ilk olarak 2.5 milyon euro teklif etti daha sonra ise bunu 3 milyon euroya çıkardı. Ancak Çaykur Rizespor pazarlık masasına 10 milyon euro ile otururken, bu rakamlara inmeyi kesinlikle kabul etmemişti.

Bir yılı kaldı

Galatasaraylı yetkililer, Vedat Muric’in sarı-kırmızılı forma altında değerinin hızla katlanacağını ve çok iyi rakamlara transfer olabileceğini düşünüyor. Şampiyonlar Ligi’nin bu nedenle çok önemli bir vitrin olduğunu söyleyen idareciler, Çaykur Rizespor’un da 1 sene sözleşmesi kalan Muric için bir daha böyle bir teklif bulmasının zor olduğunu ifade ediyor.

Fenerbahçe’nin ilgisine rağmen her fırsatta Galatasaray’da oynamak istediğini söyleyen Vedat Muric’in kararlı tavrı nedeniyle bu transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

(Milliyet)