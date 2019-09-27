‘Muriç her şeyin farkında’

Sezon başında transferin en gözde isimlerinden biri olarak Fenerbahçe’ye imza atan Vedat Muriç, Galatasaray derbisi öncesi form durumuyla öne çıkıyor. Ligde 5 haftada 3 gol atıp 1 asist yapan Muriç’in son durumunu Kosova’da Veqsport.com’da muhabirlik yapan Driton Latifi, Milliyet için değerlendirdi.

EURO 2020 eleme grubu maçında İngiltere’ye konuk olan Kosova Milli Takımı ile birlikte seyahat eden ve Vedat Muriç’i yakından görme şansı elde eden Driton Latifi, yıldız futbolcunun derbiye hazır olduğunu söyledi.

25 yaşındaki forveti önemli bir meydan okumanın beklediğini vurgulayan Kosovalı gazeteci, şu ifadeleri kullandı:

“Vedat Muriç, Galatasaray derbisinin ne anlama geldiğinin farkında ve klasını Galatasaray karşısında göstermek istiyor. Bu maçın kendisi adına ciddi bir sınav, test niteliğinde olduğunu biliyor. Benim izlenimime göre fazlasıyla bu derbiye hazır. Şu anda form durumu da çok iyi. Muriç, Galatasaray derbisinde bana göre iyi bir maç çıkaracak ve şu ana kadar ortaya koyduğu performansın tesadüf olmadığını gösterecek. Ayrıca bu maçı çok istiyor.

Öte yandan Radamel Falcao ve Vedat Muriç arasında karşılıklı bir mücadele de olacak. Şu anda Muriç’in çok büyük bir şansı var çünkü kulübünde çok seviliyor. Muriç, Süper Lig’i çok iyi tanıyor ve Süper Lig’de neler yapılması gerektiğini Falcao’dan daha iyi biliyor. Ayrıca uluslararası kulüpler bu maçta kendisini izleyecek. Ama Falcao da uluslararası seviyede bir yıldız. Süper Lig’e geç katılsa da böyle maçlarda ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Tecrübesini ve kalitesini kullanmayı iyi bilen bir forvet Falcao.”

Çok formda

Vedat Muriç, 2019-2020 sezonuna çok iyi bir başlangıç yaptı. 25 yaşındaki golcü, hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı ile başarılı bir dönem geçirdi. Milli takımda 2 gol 2 asist yapan Muriç, Fenerbahçe’de de 3 gol 1 asistle oynadı. 7 resmi maçta 5 gol 3 asist grafiği tutturan Kosovalı futbolcu, performansıyla büyük beğeni topluyor.

(Mİlliyet)