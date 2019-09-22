Muriç atıyor, Fenerbahçe kazanıyor

Geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanından puansız dönen Sarı-Lacivertliler, yara sarmak için Ankaragücü karşısına çıktı. Ancak Fenerbahçe, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor’a 4-0 mağlup olan Sarı-Lacivertliler’e karşı skoru almakta bir hayli zorlandı. Kanarya, 16’da Rami’nin büyük hatasında Dever Orgill’in attığı golle 1- 0 geriye düştü. Sarı-Lacivertliler aradığı golü 4 dakika sonra Zanka’nın ayağından buldu: 1-1. Beraberliğin ardından Kanarya oyunu rakip kaleye yıksa da pozisyonları cömertçe harcadı.

Kruse’dan şık asist

73. dakikada ise sahneye Max Kruse ile Vedat Muriç çıktı. Emre Belözoğlu’nun harika pasında topla buluşan Kruse, rakibini klas bir şekilde geçtikten sonra topu Muriç’le buluşturdu. Kosovalı golcü de düzgün bir vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10’a çıkarttı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti, Ankaragücü’nde ise düşüş sürdü.

O yoksa puan yok!

Muriç, ligin ilk iki haftasında Gazişehir ile Başakşehir maçlarında da ağları sarsmış ve Fenerbahçe 3 puanın sahibi olmuştu. Puan kaybedilen Trabzonspor ve Alanya maçlarında ise Muriç sessiz kalmıştı. Maç öncesinde 4 asistle krallık koltuğunda oturan Kruse ise Ankaragücü’yü de boş geçmedi.

2019'un en iyilerinden

Geçen sezon Rizespor formasıyla ligde 17 gol, 8 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan Vedat Muriç, 2019 yılını çok iyi geçirdi. 24 yaşındaki forvet, 2019’da Süper Lig’de Alanyaspor’un yıldızı Papiss Cisse’nin (16) ardından en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.