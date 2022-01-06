Muratpaşa’nın Sultanlarında gündem yabancı oyuncu transferi

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ilk yarıyı lider tamamlayan Muratpaşa’nın Sultanları, cumartesi oynayacakları Fethiye Bahçeşehir Koleji maçıyla ikinci yarıya başlayacak. Karşılaşma, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda saat 16.00’de başlayacak.

“Başaracak gücümüz var”

Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam ederken kulüp Başkanı Özcan Yılmaz yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen ilk yarı iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Devre arasında Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı transferleriyle takımı güçlendirdiklerini aktaran Yılmaz, “Önümüzde ki günlerde bir yabancı oyuncu alma durumumuz var. Yeni transferlerle beraber Sultanlar Ligi’ne çıkmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var” dedi.

“Arayışlarımız devam ediyor”

İlk yarıyı değerlendiren başantrenör Ali Kamberoğlu, sezona sakatlıklar dolayısıyla sıkıntılı başladıklarını dile getirdi. Kamberoğlu, “Sakatlıkların ardından takım olgusu iyice oluşmaya başladı. Uyum problemimiz vardı. Bu uyum problemimizi kısa sürede atlattığımızı düşünüyoruz” dedi. İlk yarıyı hedefledikleri şekilde lider tamamladıklarını aktaran Kamberoğlu, zorlu bir ikinci yarının kendilerini beklediğini söyledi. Kamberoğlu, “Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedeflediğimiz yerde ligi bitireceğimize inanıyoruz. Takıma iki yeni oyuncumuz katıldı. Ama arayışlarımız devam ediyor” diye konuştu.

Oyunculardan İrem Özgür de devre arasında yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, “Liderliği sürdürmek ve play offlara lider bir şekilde girmek gitmek istiyoruz” dedi.