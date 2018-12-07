Muratpaşa yeniden sahada

2019 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Grup Eleme maçları için açıklanan Milli Takım kadrosuna 5 oyuncuyla en çok sporcuyu gönderen kulüp olan Muratpaşa Belediyespor, milli maçlar nedeniyle Süper Lige verilen yaklaşık 1 aylık aranın ardından yeniden sahaya çıkıyor. Muratpaşa, Pazar günü deplasmanda Aksaray Belediyesi’yle karşılaşacak. Hasan Dağı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşmayı ise Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Hatipoğlu hakem ikilisi yönetecek.

Ayrı zamanda Milli Takım baş antrenörlüğü görevini de yürüten takımın deneyimli hocası Birol Ünsal, ligin ilk yarısının son iki maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istediklerini söyledi. Milli maçlar nedeniyle tam kadro antrenman yapamadıklarını belirten Ünsal, “Önümüzde Akrasay ve sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi maçları var. Her iki maçı da kazanabilecek güçteyiz” dedi.

Diğer yandan milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kadınlar Süper Gençler Ligi’nde Muratpaşa Belediyespor, İstanbul’da sahaya çıktı. Çamlıca Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Paşanın Genç Melekleri Samsun Gençlik’i 35-31, Polatlı Belediyespor’u 40-24 ve Yenimahalle’yi de 45-27 mağlup ederek ilk haftasını bay geçtiği ligde kayıpsız yoluna devam ediyor.

İHA