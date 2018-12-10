Muratpaşa Belediyespor'da yüzler gülüyor

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Aksaray deplasmanından 27-32 galip ayrıldı.

10 Aralık 2018, Pazartesi 11:10
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Muratpaşa Belediyespor'da yüzler gülüyor

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin 9’uncu hafta maçında deplasmanda Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’yle karşılaştı. Hasan Dağı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk yarı 13-16 Muratpaşa Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ilk dakikalarından itibaren üstün bir oyun sergileyen Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarı farkı daha açtı ve karşılaşmadan 27-32 galip ayrıldı.

Muratpaşa Belediyespor’un deneyimli oyuncusu Diden Hoşgör Binboğa, kaydettiği 12 golle maçın yıldızı oldu ve bu galibiyetin ardından puanının 12’ye yükseltti ve lig 3’üncülüğüne yerleşti.

İHA

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