Muratpaşa Belediyespor çeyrek finalde

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası 2’nci tur gurup eleme maçlarını hafta sonu Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynadı. C grubunda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, ilk maçında Yalıkavak Spor Kulübü’yle karşılaştı. Muratpaşa Belediyespor, Cumartesi oynanan maçtan Melekler 41 - 28 galip ayrılırken, pazar günü ise Mardin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Paşanın Melekleri bu karşılaşmadan da 29-27 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşleşen Muratpaşa Belediyespor, ilk maçını 27 Şubat’ta, Antalya’da oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise İzmir’de, 16 Mart’ta oynanacak.

İHA